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Рева сказал, сколько среди украинцев заробитчан

Суббота, 22 декабря 2018, 13:28

На постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек.

Об этом 22 декабря в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве сообщил глав Минсоцполитики Андрей Рева со ссылкой на данные Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, пишет Интерфакс-Украина.

"По официальным данным ... на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - отметил Рева.

Он добавил, что больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек.

"Из них около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше", - отметил глава Минсоцполитики.

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Рева Минсоцполитики

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