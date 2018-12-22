В Германии закрылась последняя угольная шахта

21 декабря в немецком городке Ботропе торжественно закрылась последняя в стране угольная шахта Prosper-Haniel.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Отныне в ФРГ каменный уголь из-под земли больше не добывают. Сохранилась лишь добыча бурого угля открытым способом в карьерах и разрезах.

Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м.

Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.

Немцы занялись добычей каменного угля более 900 лет назад, в 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили индустриальную и военную мощь Германской империи, после Второй мировой войны во многом благодаря углю возрождалась западная часть страны и начинался процесс экономической интеграции Европы.