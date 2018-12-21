Uber во Франции оштрафовали из-за утечки данных клиентов
Пятница, 21 декабря 2018, 14:48
Национальная комиссия Франции по информатике и свободам оштрафовала американскую компанию Uber на 400 тыс. евро за то, что она вовремя не сообщила о масштабной утечке персональных данных клиентов, произошедшей в 2016 году.
Об этом пишет EUobserver.
Uber сообщил пользователям об инциденте только в ноябре 2017 года. Утечка задела 57 млн пользователей, в том числе 1,4 млн человек во Франции.
В прошлом месяце Великобритания и Нидерланды оштрафовали Uber соответственно на 385 тыс. фунтов и 600 тыс. евро.
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