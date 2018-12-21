Прокуратура 2 года расследует дело о присвоении 600 тысяч на оборонном заводе

Военная прокуратура с мая 2016 года расследует дело о присвоении 600 тысяч гривен директором государственного предприятия "Научно-технический комплекс "Завод точной механики".

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы.

Как отмечает следствие, в течение 2015-2016 годов директор и бухгалтер НТК "Завода точной механики" оформили фиктивные сделки по приобретению электрооборудования у частных фирм ООО "Монолит Констракшн" и ООО "Оптметхим-2015".

Прокуроры также отмечают, что в результате таких операций директор и бухгалтер присвоили около 600 тысяч гривен.

Происхождение оборудования, закупки которого оформляли должностные лица, установить не удалось.

На дополнительный запрос проекта "Марлин" военная прокуратура отметила, что следствие пока продолжается, о подозрении никому не сообщалось.

Напомним, параллельно прокуратура расследует закупки бронетанковым заводом некачественных запчастей на 30 миллионов.

Экономическая правда