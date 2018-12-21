Прокуратура 2 года расследует дело о присвоении 600 тысяч на оборонном заводе
Военная прокуратура с мая 2016 года расследует дело о присвоении 600 тысяч гривен директором государственного предприятия "Научно-технический комплекс "Завод точной механики".
Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы.
Как отмечает следствие, в течение 2015-2016 годов директор и бухгалтер НТК "Завода точной механики" оформили фиктивные сделки по приобретению электрооборудования у частных фирм ООО "Монолит Констракшн" и ООО "Оптметхим-2015".
Прокуроры также отмечают, что в результате таких операций директор и бухгалтер присвоили около 600 тысяч гривен.
Происхождение оборудования, закупки которого оформляли должностные лица, установить не удалось.
На дополнительный запрос проекта "Марлин" военная прокуратура отметила, что следствие пока продолжается, о подозрении никому не сообщалось.
Напомним, параллельно прокуратура расследует закупки бронетанковым заводом некачественных запчастей на 30 миллионов.
Экономическая правда
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