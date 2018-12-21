Запущен новый поезд Львов — Перемышль

20 декабря начал курсировать новый поезд из Украины в Польшу - по маршруту Львов-Перемышль.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд № 90/89 будет курсировать в течение года в дни наибольшего пассажиропотока. В частности, он будет перевозить пассажиров с 20 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

Он будет выезжать из Перемышля в 10:15 (по местному времени) и прибывать во Львов в 13:45 (по киевскому времени).

Со Львова отправление в 16:00 и прибытие в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часов.

В составе поезда 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-го класса. Стоимость проезда - около 253 грн. Билеты на этот поезд можно приобрести только в железнодорожных кассах.

На данный момент между Киевом и Перемышлем ежедневно курсируют 2 поезда класса "Интерсити+".

Экономическая правда