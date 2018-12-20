Похожий на Baileys украинский ликер оказался вне закона

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда поставил точку в споре за ТМ Baileys между производителем R&A Bailey&CO и украинской винодельческой компанией Котнар-М.

Об этом говорится в постановлении суда от 11 декабря, передает Liga.net.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года Хозсуд Киева запретил Котнару использовать похожие на Baileys торговые марки O'Dailys (Дейлис) во всех вариациях. Однако Котнар-М это решение оспорил.

R&A Bailey&CO настаивал на том, что торговые марки Baileys и Бейлиз должны быть признаны в судебном порядке хорошо известными в Украине. А используемые Котнаром обозначения Дейлис, O'Dailys для маркировки собственной алкогольной продукции очень похожи на оригинал, поэтому потребитель может спутать продукт с хорошо известными торговыми марками истца.

В ходе разбирательства провели ряд экспертиз, была подана кассация.

Суд удовлетворил кассационную жалобу частично. Суд отменил обязательство Котнар-М и Торгового домо Медиатрейдинг об изъятии из оборота и уничтожении ликера под названием O'Dailys (Дейлис).

При этом осталось в силе требование об устранении обозначений Дейлис и O'Dailys с бутылок и упаковок ликера, с деловой документации, из рекламы и из интернета.

Также суд постановил, что Котнар-М и второй истец по делу - ТД Медиатрейдинг должны оплатить проведенную дополнительную экспертизу стоимостью 20 480 грн.

Напомним, в 2015 году Британский Captain Morgan через суд запретил украинского Captain Jack.

Как и Baileys, бренд Captain Morgan принадлежит корпорации Diageo.