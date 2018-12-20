Киев покупает 1,5 миллиона бесконтактных карт

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" объявило тендер на приобретение 1,5 миллиона бесконтактных карт для оплаты проезда в транспорте Киева.

Об этом свидетельствует тендер в системе Prozorro, передает Delo.ua.

Сумма тендера — 52,5 млн грн. Себестоимость одной карты составит 35 грн. Все карточки будут оснащены чипом для оплаты PayPass.

Изготовить карты победитель тендера должен до 26 декабря 2019 года.

Напомним, в апреле 2018 года было принято распоряжение КГГА "О создании автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте города Киева независимо от форм собственности". Согласно этому документу, КП "ГИВЦ" уполномочено взимать плату за транспортные услуги с использованием системы.

Как сообщили в КП, в дальнейшем карточки будут переданы для их распространения пассажирам.

Система электронного билета уже работает в Тернополе, Житомире, Белой Церкви, а также в Мукачево и Немешаево.

Согласно распоряжению мэра, тестовый режим продлится год — до 30 октября 2019 года.

Как рассказал координатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров, в августе прошлого года состоялся тендер на закупку оборудования для внедрения электронного билета в наземном муниципальном транспорте.

Сумма контракта составила 365 млн грн. В эту сумму вошла покупка 1,5 тысячи комплектов валидаторов, 300 считывающих устройств для контролеров и программное обеспечение. Также в стоимость вошли услуги по монтажу и внедрению оборудования.

Как указано на сайте е-билета, купить его можно будет у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах, а также в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск".