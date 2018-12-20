Киев покупает 1,5 миллиона бесконтактных карт
Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" объявило тендер на приобретение 1,5 миллиона бесконтактных карт для оплаты проезда в транспорте Киева.
Об этом свидетельствует тендер в системе Prozorro, передает Delo.ua.
Сумма тендера — 52,5 млн грн. Себестоимость одной карты составит 35 грн. Все карточки будут оснащены чипом для оплаты PayPass.
Изготовить карты победитель тендера должен до 26 декабря 2019 года.
Напомним, в апреле 2018 года было принято распоряжение КГГА "О создании автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте города Киева независимо от форм собственности". Согласно этому документу, КП "ГИВЦ" уполномочено взимать плату за транспортные услуги с использованием системы.
Как сообщили в КП, в дальнейшем карточки будут переданы для их распространения пассажирам.
Система электронного билета уже работает в Тернополе, Житомире, Белой Церкви, а также в Мукачево и Немешаево.
Согласно распоряжению мэра, тестовый режим продлится год — до 30 октября 2019 года.
Как рассказал координатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров, в августе прошлого года состоялся тендер на закупку оборудования для внедрения электронного билета в наземном муниципальном транспорте.
Сумма контракта составила 365 млн грн. В эту сумму вошла покупка 1,5 тысячи комплектов валидаторов, 300 считывающих устройств для контролеров и программное обеспечение. Также в стоимость вошли услуги по монтажу и внедрению оборудования.
Как указано на сайте е-билета, купить его можно будет у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах, а также в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск".
Сама карточка будет стоить 40 гривен. Ее надо будет зарегистрировать в личном кабинете.
Чтобы оплатить проезд надо будет приложить карточку или QR-билет к валидатору – специальному устройству, которым должен быть снабжен транспорт.
С 1 ноября в киевском наземном транспорте введут единый электронный билет. Пока он будет работать в тестовом режиме.
Переходный период продлится до ноября 2019 года: до этого времени пользоваться можно будет и электронным, и обычным одноразовым бумажным билетом.
Напомним, закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.
ЭП подробно объяснила, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?
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