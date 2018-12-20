Украинцы на востоке и юге равнодушны к вопросу моратория на землю — исследование

Преимущественное большинство населения восточных (57,1%) и южных (48,2%) областей не имеет четкой позиции по земельной реформе.

Об этом говорится в колонке директора программы "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" Дениса Низалова на Экономической правде.

Кроме того, в восточных регионах рекордно низкое количество противников реформы - 26,2%.

В северных регионах наблюдается наибольшая поляризация общества - уровень поддержки и неподдержки составляет соответственно 16,5% и 52,5%, а тех, кто не определился с реформой - 31%.

Наибольшая поддержка реформы - в Киеве и в западных регионах: соответственно 44,9% и 34,7%.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос очередного продления моратория на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения.

По мнению Низалова, такая стратегия выглядит оправданной, если граждане в большинстве своем негативно относятся к реформе и не хотят введения рынка земли, в то же время, результаты социологических опросов свидетельствуют, что такое восприятие общественного мнения не базируется на фактах.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что мораторий на продажу с/х земель будет действовать, пока парламент не примет закон "Об обороте земель".

В ожидании рынка земли ежегодно в Украине умирает 350 тысяч землевладельцев, а 1,4 миллиона украинцев уже не дождались реформы.

Как сообщалось ранее, мораторий на землю действует в Украине с 2001 года и приводит к теневому использования земель. Сейчас за отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Экономическая правда