В Литве хотят заморозить имущество российских олигархов

Правительство Литвы заявило, что подготовит проект закона, который бы создал правовые предпосылки для того, чтобы замораживать имущество российских олигархов и должностных лиц, внесенных в "черный список".

Об этом сообщает портал Delfi.

Такие поправки предложили оппозиционные консерваторы и либералы, однако правительство решило их не одобрять.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что цель проекта приветствуется. Однако он отметил, что правительство должно детально проанализировать, соответствует ли такой закон международной политике санкций.

"Другими словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать", – заявил на заседании министр. "Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый проект закона, и мы будем готовы это сделать", – добавил он.

Новая редакция закона О реализации экономических и других международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского, по которому Литва может запретить въезд в Литву иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Если поправки будут приняты, в Литве будут замораживать средства, хранящиеся в действующих в стране банках и другое финансовое имущество, а действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицами, находящимися в "черном списке".

Европейская правда