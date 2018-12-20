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Цены на нефть продолжают падать

Четверг, 20 декабря 2018, 10:52

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается, при этом Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Сигналы Федеральной резервной системы о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть.

Кроме того, сохраняются опасения, что объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,98 доллара (1,71%) - до 56,26 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 1,05 доллара (2,18%), до 47,12 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent с поставкой в феврале подорожала на 0,98 доллара (1,74%), до 57,24 доллара за баррель, а такой же контракт на WTI прибавил 1,57 доллара (3,37%) и стоил 48,17 доллара за баррель.

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