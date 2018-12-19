АМКУ окончательно выиграл суд против связанной с Трухановым компании

Кассационный суд отказал ООО "Евротерминал" в деле против Антимонопольного комитета о злоупотреблении компанией монопольным положением при сборе с перевозчиков неправомерной платы за проезд в Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщают "Наші гроші".

"Евротерминал" оспаривал в кассации решение АМКУ от 21 декабря 2017 по штрафа фирмы в размеры 5,37 млн грн за злоупотребление монопольным положением при пропуске транспортных средств на территорию Сухого порта, расположенный на проезде в ГП "Одесский морской торговый порт". Также АМКУ обязал фирму обеспечить перевозчикам возможность проезда в морпорт без оплаты услуг, в случае, если те не нуждаются и не намерены их потреблять.

"Евротерминал" обжаловал решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева. Однако после выигрыша в первой инстанции сторону Антимонопольного комитета стал Северный апелляционный суд, а теперь и коллегия Кассационного хозяйственного суда в составе председательствующего судьи Ирины Булгаковой, судей Богдана Львова и Владимира Селиваненко.

В ходе рассмотрения дела в кассации адвокат "Евротерминала" сравнил деятельность площадки компании с кинотеатром, где "каждый может вместе с основной услугой получить ряд сопутствующих", такие как сдать вещи в гардероб, сидеть на стульях в ожидании сеанса, посетить уборную и тому подобное. По мнению представителя "Евротерминала", "все это представляет собой комплекс услуг", и устанавливать на каждую из них отдельную цену экономически необоснованно.

Таким образом, сторона "Евротерминала" настаивала, что Комитет неправомерно определил злоупотребления компанией монопольным положением при "взыскании платы за полный комплекс услуг, связанных с обслуживанием грузовиков, без оплаты которых заезд в Одесский морской торговый порт невозможно".

Председательствующая судья Булгакова уточнила, подразумевает ли адвокат компании, что вход в помещение кинотеатра невозможен без соответствующей платы? И, может ли человек, который не имеет билета на сеанс, посетить, например, кафе кинотеатра?

Наконец, рассмотрев материалы дела, коллегия решила отказать "Евротерминалу" в удовлетворении кассационной жалобы.

После этого решения кассационной инстанции Антимонопольный комитет имеет право обратиться в суд с иском о принудительном исполнении решения регулятора.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Следовательно, все субъекты хозяйствования, которые понесли ущерб от злоупотребления монопольным положением ООО "Евротерминал", могут обратиться в суд с заявлением о возмещении на основании статьи 55 Закона "О защите экономической конкуренции".

ООО "Евротерминал" зарегистрировано на кипрские компании "Нортингтон Холдингс Лимитед" и "Кравенплейт Лтд". Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

Как ранее сообщали "Наші гроші", в 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Его дочь Дарья является бывшей женой российского миллиардера Романа Абрамовича, которого считают одним из "кошельков" Владимира Путина.

По данным OCCRP, Ангерт и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов были членами одной преступной группировки.