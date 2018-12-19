Экспресс Киев-Борисполь выполнил уже тысячу рейсов
Поезда Kyiv Boryspil Express с 30 ноября по 19 декабря успели выполнить 1 тысячу рейсов и перевезти за это время 30 тысяч пассажиров.
Об этом сообщили в "Укразализныце", передает ЦТС.
График движения экспресса соблюдается на 99,6%.
В компании заверяют, что сейчас рельсобусы работают на линии ритмично, а УЗ и далее будет развивать этот проект. В частности, как уже анонсировалось ранее, будет организована остановка экспресса на станции Выдубичи, где построят специальную платформу.
В данный момент на маршруте Киев - аэропорт Борисполь работают 27 пар поездов.
11 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что экспресс ломался четыре раза.
30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".
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