"Укрзализныця" выставила на аукцион аренды на ProZorro первые 55 вагонов

"Укрзализныця" выставила первые восемь лотов по аренде полувагонов и зерновозов в системе электронных государственных торгов ProZorro.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook.

Всего на платформе восемь лотов с общим количеством вагонов в 55 единиц, из которых 5 полувагонов и 50 зерновозов. Стартовая цена аренды полувагона в сутки - 819 грн, зерновоза - 1055 грн.

Предложения от потенциальных участников аукционов принимаются до 26 декабря, сами аукционы назначены на 27 декабря 2018 года.

Вагоны будут представлены победителям аукционов в период с 14 по 18 января 2019 года.

По словам Рязанцева, клиенты компании получат следующие преимущества: гарантированную доставку в определенный срок; отсутствие "дополнительных" платежей; отсутствие ограничений географии доставки (кроме станций закрытых для грузовых операций), удобные лоты по 5 и 10 вагонов. Также "Укрзализныця" будет нести материальную ответственность за невыполнение доставки порожнего вагона в определенный срок.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении, суммарно увеличив их на 25,4%.