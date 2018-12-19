Пропускная способность на мариупольском участке выросла в 2 раза — УЗ

Пропускная способность железнодорожной ветки Мариуполь - Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье выросла в два раза.

Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Когда мы обсуждали с участниками рынка необходимость индексации грузового тарифа, то взяли на себя обязательства увеличить пропускную способность на мариупольском направлении. Сегодня можем отчитаться - пропускная способность железнодорожной ветки Мариуполь - Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье выросла в два раза", - написал он.

Кравцов добавил, что до 2017 года участок был одним из самых "узких мест" направления, максимальные размеры движения на нем составляли 22 пары поездов; сейчас из Камыш-Зари ежесуточно железнодорожники пропускают 30 пар поездов, в перспективе движение по этому участку могут увеличить до 33-35 пар.

Также Кравцов отметил, что именно на этом участке уже работают локомотивы General Electric.

Как отмечает ЦТС, весной 2017 года были проведены ремонтные работы на перегоне Розовка-Зачатьевская. Было уложено более 17 км железнодорожного пути, установлено 4 комплекта стрелочных переводов и оборудовано 3 низкие платформы.

После запуска перегона пропускная способность на данном направлении, по словам тогдашнего председателя правления ПАО УЗ Войцеха Балчуна, должна была увеличиться до 29 пар в сутки, из которых 24 - грузовые поезда.

Экономическая правда