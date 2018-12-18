Мужчина, который за 500 грн стал "владельцем" вертодрома Януковича, избежал суда

Фиктивного владельца компании "Амадеус Ко", которой принадлежит так называемая вертолетная площадка Виктора Януковича, освободили от суда.

Такое решение в конце ноября принял Шевченковский райсуд Киева.

Ходатайство об освобождении от ответственности Андрея Чернышева подала прокуратура из-за того, что истекли сроки давности.

Мужчине инкриминировали фиктивное предпринимательство с целью прикрытия незаконной деятельности, по предварительному сговору группой лиц.

В 2010 году несколько сообщников предложили Чернышеву зарегистрировать на свое имя предприятие, к деятельности которого он в дальнейшем не имел отношения.

За это мужчине заплатили 500 гривен.

По версии следствия, "Амадеус Ко" позже использовали для незаконного занятия земельных участков на Парковой дороге в Киеве и строительства там КВЦ "Парковый", который называют вертодромов Януковича.

Ранее правоохранители говорили, что к строительству были причастны "лица из ближайшего окружения" экс-президента.

Фиктивное предпринимательство, в котором обвиняли Чернышева, является преступлением небольшой тяжести. Наказать за него можно было только в течение 2 лет, то есть до 2012 года.

Раньше от ответственности также освободили трех других человек, причастных к созданию "Амадеус Ко".

Они свою вину признали, но наказать их можно было также до 2012 года.

ГПУ с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко".

Сама "вертолетная площадка" находится под арестом.

11 октября 2018 года "Парковый" отдали в управление столичному коммунальному предприятию.

Менее чем за месяц управления арестованным центром "Парковый" в государственный бюджет поступило более 400 тысяч гривен.

Украинская правда