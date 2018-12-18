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Путин запретил показывать на улицах курс валют

Вторник, 18 декабря 2018, 18:21

Президент России Владимир Путин утвердил запрет на размещение на уличных табло информации о курсах валют.

Об этом сообщает Meduza.

Запрет вводится поправками в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые Госдума РФ приняла 5 декабря, а 18 декабря подписал Путин.

Центробанк объяснял необходимость принятия соответствующих поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты. По мнению авторов законопроекта, с помощью уличных табло такие пункты завлекают людей, в то время как банки обычно размещают информацию о курсах внутри помещений.

Напомним, ранее в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

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Россия

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