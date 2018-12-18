Нацкомиссия утвердила новый порядок расчета платы за присоединение к электросетям
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила порядок формирования платы за присоединение к системе передачи и системы распределения электрической энергии.
Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.
По ее словам, потребители получат прозрачный, прогнозируемый и беспристрастный порядок расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям, равноправный доступ к электрическим сетям и возможность определения стоимости присоединения на этапе планирования.
Решение усилит позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного Банка "Doing Business", что позволит привлечь дополнительные инвестиции.
Согласно решению, на переходный период до 31 декабря 2020 года, стоимость базовой ставки присоединение 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн / кВт (без НДС). После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.
Коэффициенты загрузки и ставки присоединения устанавливаются на год, являются публичной информацией и публикуются на официальных сайтах операторов систем распределения.
До конца текущего года планируется принять ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение мощности на открытом заседании НКРЭКУ, которое состоится в форме открытых слушаний.
Напомним, прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленности и других небытовых потребителей в первом и втором кварталах 2019 года составит 2%.
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