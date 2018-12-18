Фонд гарантирования планирует завершить ликвидацию более 40 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в следующем году планирует завершить ликвидацию более 40 банков, которые были переданы в его управление во время кризиса 2014-2016 годов.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ, передает Укринформ.

"В следующем году Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию более 40 банков, которые были переданы в его управление во время кризиса 2014-2016 годов", - говорится в релизе.

В фонде отмечают, что ликвидация первых четырех финучреждений была завершена уже в этом году. В двух из них - ОАО "Класикбанк" и ОАО "Держзембанк", удовлетворены требования всех кредиторов, а остаточное имущество передано акционерам банков.

После закрытия остальных двух банков - АО "Банк" Таврика "и АО" Эрдэ Банк ", невыполненными остались требования кредиторов на сумму почти 1,2 млрд грн. Дела о взыскании этих средств с людей, связанных с банками, сегодня находятся в судах.

Вместе с тем, в 2019 году вкладчикам неплатежеспособных банков было выплачено 489,1 млн грн.

Напомним, британцы за 130 миллионов гривень купили пул активов Фонда гарантирования вкладов на 6,8 миллиарда гривень.