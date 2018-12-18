Все разделы
Укр / Рус

Решение по делу о монополизме ДТЭК Ахметова вновь перенесли

Вторник, 18 декабря 2018, 15:15
 

Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела против "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

"После бурных обсуждений по делу группы компаний ДТЭК Антимонопольный комитет перенес принятие решения на 17 января", - сообщил Герус.

Причиной переноса, как и месяц назад, стала необходимость изучения новых материалов, передает "Интерфакс-Украина".

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде рассказал, что АМКУ официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ТЭК ДТЭК

powered by lun.ua
Материалы по теме
Антимонопольщики "усложнили жизнь" табачному монополисту "Тедис" 5 декабря 2018, 17:35
Эхо "хлорного коллапса": производители реагентов для очистки воды завышали цены 5 декабря 2018, 11:25
Суд запретил АМКУ рассматривать дело о сговоре АЗС группы "Приват" 5 декабря 2018, 10:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте