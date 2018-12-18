Решение по делу о монополизме ДТЭК Ахметова вновь перенесли
Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела против "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.
"После бурных обсуждений по делу группы компаний ДТЭК Антимонопольный комитет перенес принятие решения на 17 января", - сообщил Герус.
Причиной переноса, как и месяц назад, стала необходимость изучения новых материалов, передает "Интерфакс-Украина".
АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.
В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.
Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде рассказал, что АМКУ официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.
Экономическая правда
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