Решение по делу о монополизме ДТЭК Ахметова вновь перенесли

Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела против "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

"После бурных обсуждений по делу группы компаний ДТЭК Антимонопольный комитет перенес принятие решения на 17 января", - сообщил Герус.

Причиной переноса, как и месяц назад, стала необходимость изучения новых материалов, передает "Интерфакс-Украина".

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде рассказал, что АМКУ официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

Экономическая правда