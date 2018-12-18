Кабмин "простит" Киеву 2,6 миллиарда долга для строительства метро на Виноградарь

Вечерний киев

Кабинет министров принял решение о списании долга Киева в размере 2,6 миллиарда гривен в счет строительства линии метро на жилой массив Виноградарь.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства.

"Мы сегодня примем решение, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь", - сказал премьер.

Также, предусмотрено частичное списание долга в счет строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Размер списания составит до 1 миллиарда гривен.

Напомним, строительство метро общей стоимостью 5,981 млрд грн будет проводить публичное акционерное общество "Киевметрострой".

Трасса участка должна проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Предусматривает строительство двух станций метро — "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

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Экономическая правда