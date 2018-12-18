ЕИБ предоставит 10 миллионов евро на энергоэффективность зданий украинских вузов

Европейский Инвестиционный Банк предоставит грант на 10 миллионов евро для повышения энергоэффективности в почти 150 зданиях 7 украинских вузов.

Как сообщает министерство образования и науки Украины, соглашение с ЕИБ в рамках проекта "Высшее образование Украины" подписала министр Лилия Гриневич в Брюсселе.

Общая стоимость проекта - 160 млн евро. В рамках первой очереди работ финансируются изменения в 7 вузах, которые согласились принять в нем участие, а также провели энергетический аудит, по итогам которого был определен объем работ.

"Не секрет, что значительная часть украинских вузов страдают от того, что их здания крайне энерго-НЕ-эффективные, а потому "съедают" значительное количество средств развития, которые можно было бы направить на закупку оборудования и улучшение качества образования и условий для обучения студентов", - рассказала Гриневич о сути проблемы.

Сейчас работы планируется осуществить в таких вузах: Национальный технический университет "Львовская политехника", Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка, Черниговский национальный технологический университет, Сумской государственный университет, Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Винницкий национальный технический университет.

Продолжается отбор высших учебных заведений для 2 этапа проекта. В его рамках улучшить энергоэффективность смогут еще от 13 до 15 университетов в зависимости от объема работ.

В целом проект будет внедряться за счет займа ЕИБ, средств займа Северной экологической финансовой корпорации и гранта от фонда Е5Р.

Напомним, ЕБРР и ЕИБ выделят 180 миллионов евро на безопасность движения в Украине.