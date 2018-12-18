Киев потратит 640 миллионов на достройку многоэтажки за застройщиком–банкротом

Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" заказало компании "ЭталонБуд" завершение строительства жилья по скорректированному проекту в Святошинском районе Киева за 638,​​34 миллиона гривен.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до апреля 2021 года по улице Семьи Сосниных, 4 завершат недостроенный обанкротившимся предыдущим застройщиком "Киеввысотбуд" 25-этажный жилой дом, а также трансформаторные подстанции, паркинг и внешние сети.

На заработную плату пойдет 79,81 млн грн или 13% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 7% – 43,16 млн грн.

Цена сделки на 0,01% ниже ожидаемой стоимости закупки в 638,41 млн грн.

Столичный "ЭталонБуд" с уставным капиталом 1 тыс грн был зарегистрирован в феврале 2016 года. Его основателем и директором является заслуженный строитель Владимир Володченко.

Он также владеет компанией "Житлопромбуд" с Валерием Володченко и ЧП "Здоровая нация" с Ириной Прониной.

С 2016 года победитель получил подрядов исключительно у "Житлоинвестбуда" на 899,18 млн грн, из которых нынешний – самый большой.

Единственным конкурентом была "Строительная компания "ЗЖБК №1" Сергея Алексеева и Василия Иванченко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, строительство жилого комплекса было остановлено в 2006 году.

Скандал вокруг компании "Киеввысотбуд" разгорелся в ноябре 2006 года.

Из полученных 300 миллионов гривен кредитных средств около 90 миллионов руководство компании-застройщика потратило не по целевому назначению. На эти средства была закуплена техника и новые земельные участки.

Денег для того, чтобы закончить строительство домов, не нашлось. В ноябре 2007 года "Киеввысотбуд" был признан банкротом. В результате этого около тысячи инвесторов остались без квартир.