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Wizz Air начала летать из Львова в еще один немецкий город

Понедельник, 17 декабря 2018, 11:14
 

Лоукост авиаперевозчик Wizz Air 14 декабря начал выполнять перелеты из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан.

Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

Компания будет выполнять рейс два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 829 гривен.

"Первый рейс из Франкфурта-Хан прибыл во Львов с 119 пассажирами на борту одного из самолетов Airbus A320", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году Wizz Air возобновила выполнение своих рейсов из Львова и сейчас предлагает перелеты по 10 маршрутам в 6 европейских стран, включая недавно объявленный рейс в Копенгаген, который будет открыт 3 марта 2019 года.

С начала работы на украинском рынке в 2008 году авиакомпания перевезла 7 млн ​​пассажиров. Компания предлагает перелеты по 43 маршрутам в 12 европейских стран из Украины.

Эономическая правда

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Wizz Air

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