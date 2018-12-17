Министр экономики Германии не хочет отказываться от "Северного потока-2"

Министр экономики ФРГ Петер Альтмаер, несмотря на обострение конфликта между Украиной и Россией в Азовском море, не хочет отказываться от строительства спорного газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в воскресенье, 16 декабря, передает "Немецкая волна".

"Россия сделала большую ошибку, когда захватила оба (украинских, - ред.) корабля в Азовском море и задержала экипажи", - заявил он в интервью Reuters.

По его словам, это не улучшило позиции России и в "других вопросах". Кроме того, политик добавил, что не хотел бы просто следовать призывам со стороны США и немецкой партии Христианско-демократический союз прекратить строительство газопровода.

В то же время глава немецкого МИД заявил, что "Северный поток-2" может быть проложен, "если в то же время будут соблюдены ключевые интересы Украины". К ним Альтмаер отнес, в частности, сохранение транзита газа по украинской территории после 2019 года.

Как сообщалось, депутаты Европарламента в резолюции от 12 декабря назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности".

В тот же день Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока-2".

Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 "Закона о противодействии противникам Америки путем санкций".

Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" будет транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.