Катар вложит 20 миллиардов долларов в энергопроекты США
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить 20 млрд долларов в энергопроекты США в течение пяти лет.
Об этом пишет "Коммерсант".
Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.
"Они (США — Ред.) будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет 20 млрд долларов в разные проекты и в разных местах на территории США", - сказал министр на форуме в Дохе.
Катар, по его словам, интересуют проекты, связанные со сжиженным природным газом, обычным газом и добычей нефти. Министр считает, что подобные инвестиции добавят к общему производству 60 млн тонн в день.
Исполнительный директор Qatar Petroleum рассказал, что инвестиции в 20 млрд долларов последуют от компании. По его словам, выход из Организации стран-экспортеров нефти позволит Катару освободиться от юридических рисков в США.
3 декабря Катар объявил о выходе из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Решение о выходе было принято после анализа Катаром возможностей укрепления своей роли на международном уровне. Госминистр подчеркнул, что выход из ОПЕК является техническим и стратегическим шагом.
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