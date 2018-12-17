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Катар вложит 20 миллиардов долларов в энергопроекты США

Понедельник, 17 декабря 2018, 10:02

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить 20 млрд долларов в энергопроекты США в течение пяти лет.

Об этом пишет "Коммерсант".

Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.

"Они (США — Ред.) будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет 20 млрд долларов в разные проекты и в разных местах на территории США", - сказал министр на форуме в Дохе.

Катар, по его словам, интересуют проекты, связанные со сжиженным природным газом, обычным газом и добычей нефти. Министр считает, что подобные инвестиции добавят к общему производству 60 млн тонн в день.

Исполнительный директор Qatar Petroleum рассказал, что инвестиции в 20 млрд долларов последуют от компании. По его словам, выход из Организации стран-экспортеров нефти позволит Катару освободиться от юридических рисков в США.

3 декабря Катар объявил о выходе из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Решение о выходе было принято после анализа Катаром возможностей укрепления своей роли на международном уровне. Госминистр подчеркнул, что выход из ОПЕК является техническим и стратегическим шагом.

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Катар энергетика

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