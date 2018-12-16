США призвали Германию прислушаться к соседям в вопросе "Северного потока—2"

Соединенные Штаты приветствуют принятую Европарламентом резолюцию, которая признает строительство газопровода "Северный поток-2" политическим проектом, угрожающим европейской энергетической безопасности, и призывают ФРГ прислушаться к мнению соседей.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

"Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода "Северный поток-2" как политический проект. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом", - говорится в заявлении.

США также приветствуют решение ЕС о продлении экономических санкций против России.

"Мы поддерживаем позицию ЕС о том, что нападение России на украинские суда в Черном море 25 ноября является нарушением международного права, и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которые негативно повлияла агрессия России в Азовском море", - заявили в Госдепе.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за ее действия и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы представить единый фронт против агрессии Кремля", - резюмировал Палладино.

Как сообщалось, депутаты Европарламента в резолюции от 12 декабря назвали проект по строительству газопровода "Северный поток-2" "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности".

В тот же день Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока-2".

Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 "Закона о противодействии противникам Америки путем санкций".

Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" будет транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Украинская правда