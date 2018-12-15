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Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры о транзите газа

Суббота, 15 декабря 2018, 12:47

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Украину и Россию на трехсторонние переговоры по транзиту газа, которые состоятся в январе.

Об этом он написал в Twitter.

"Пригласили Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в январе. Ожидаем, что переговоры также посетят коммерческие структуры. Важно развивать положительный импульс, созданный в июле", - написал Шефчович.

В результате первого раунда переговоров в июле был очерчен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе - расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.

Европейская правда

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