Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры о транзите газа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Украину и Россию на трехсторонние переговоры по транзиту газа, которые состоятся в январе.

Об этом он написал в Twitter.

"Пригласили Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в январе. Ожидаем, что переговоры также посетят коммерческие структуры. Важно развивать положительный импульс, созданный в июле", - написал Шефчович.

Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 декабря 2018 г.

В результате первого раунда переговоров в июле был очерчен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе - расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.

Европейская правда