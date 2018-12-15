Facebook выявил ошибку, из-за которой фото 7 миллионов ​​пользователей стали публичными

Компания Facebook заявила, что из-за временной проблемы приложения соцсети получили доступ к фотографиям около 6,8 миллиона пользователей, включая фото, которые пользователи загружали на сайт, но не выставляли в публичный доступ.

Об этом сообщается на сайте компании, передает "Голос Америки".

"1500 различных программ получили "доступ к большему, чем обычно, количеству фотографий". Эта проблема длилась 12 дней в сентябре", - говорится в заявлении Facebook.

"Нам жаль, что так случилось. В начале следующей недели мы представляем инструменты для разработчиков приложений, которые позволят им определить, на кого из их пользователей могла повлиять эта проблема.

Мы будем работать с разработчиками, чтобы они удалили фото этих пользователей", - подчеркнули в компании.

Напомним, в ноябре британский парламент изъял внутренние файлы Facebook,кэш-память которых может содержать информацию о политике компании по проверке данных и конфиденциальности, что привело к скандалу с Cambridge Analytica.

Как сообщалось, Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.

22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

Осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году, Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе к выборам губернатора и в Конгресс США осенью 2018 года.

Украинская правда