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В РФ начали готовиться к "параллельному интернету"

Пятница, 14 декабря 2018, 20:45
 

В Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

Об этом сообщает российское издание Дождь.

Информация о законопроекте размещена на сайте нижней палаты.

Инициатива предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей "обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет".

Кроме того, определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением.

Также предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 стратегии национальной кибербезопасности США".

Ранее в России заявляли, что создадут альтернативный интернет лишь при самых неблагоприятных условиях, но имеет для этого все возможности.

Украинская правда

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