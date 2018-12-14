В РФ начали готовиться к "параллельному интернету"
В Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
Об этом сообщает российское издание Дождь.
Информация о законопроекте размещена на сайте нижней палаты.
Инициатива предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей "обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет".
Кроме того, определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением.
Также предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.
В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 стратегии национальной кибербезопасности США".
Ранее в России заявляли, что создадут альтернативный интернет лишь при самых неблагоприятных условиях, но имеет для этого все возможности.
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