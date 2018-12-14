Суд, который разморозил счета близких к Януковичам фирм, валит на следствие

Печерский районный суд, который разморозил счета фирм близких к Виктору Януковичу и его семьи, заявил, что следствие не предоставило доказательств о причастности этих фирм к экс-президенту.

Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба суда.

"Ни в каких документах относительно указанных лиц (Януковичей - УП), предоставленных в суд органом досудебного расследования, указанных фамилий не было", - ответили в ведомстве.

По информации суда, на заседание не явились представители органа расследования.

"Правоохранительные органы не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях", - добавили в суде.

Ранее Украинская правда сообщала, что с 6 ноября по 5 декабря 2018 Печерский суд отменил арест на средства предприятий "Гэндальф","ЭКОТРЕЙД 2016","ИН-ТОМ", "АСКОР-ИНВЕСТ", "ФИГАРО Эволюшн".

Счета были арестованы в деле, которое ведет Генпрокуратура.

Следствие считает, что в регистрационные документы ряда компаний внесли ложные сведения. Также вероятные преступники якобы способствовали отмыванию "грязных" денег – их действия предшествовали легализации средст, полученных незаконным путем.

Большинство из них фигурируют также в других производствах, в частности, о хищении средств Укрзализныци. Следствие по этому делу заявляло, что причастны фирмы якобы принадлежат сыну экс-президента Александру Януковичу.

Судьи решили, что следствие не доказало причастность компаний к преступлениям и незаконность их денег.

Какие суммы хранились на арестованных счетах, не известно. Однако в конце ноября источники УП в Генпрокуратуре сообщали, что окружение Януковича хотело снять арест с 250 миллионов долларов. В одном из дел арест тогда остался действительным, однако, судя по судебным решениям, эти с средства фигурируют также среди десятков счетов, размороженных в ноябре.

"Украинская правда" 10 декабря обратилась в ГПУ с запросом о суммах, которые сейчас арестованы.