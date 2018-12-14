СМИ опубликовали список стройплощадок Киева, которыми заинтересовалось СБУ
Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ направило ГАСИ перечень из 30 площадок, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры.
Об этом сообщает Liga.net.
В перечне - ЖК Podil Plaza&Residence, Alter Ego, Tetris Hall, Новопечерский квартал №5, Edelweiss House, клубный дом "Малевича, 48" и другие объекты.
СБУ проявила интерес к стройкам в центре Киева после обращения Киевской городской организации Украинского общества охраны памятников истории и архитектуры.
Ранее владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян записал видеообращение к президенту Украины, в котором обвинил СБУ в шантаже.
Позже о давлении на бизнес заявил еще один застройщик - группа компаний НЕСТ.
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