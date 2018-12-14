Бывший член правления Danone возглавил наблюдательный совет "Укрпочты"
Председателем наблюдательного совета "Укрпочты" стал бельгиец Бенуа Плеска.
Об этом говорится в сообщении компании.
Был избран 14 декабря во время первого заседания этого органа управления.
Плеска получил степень магистра по управлению персоналом в Стэнфордском университете. Был, в частности, членом правления Danone.
Также работал в Национальной почтовой службе Румынии, в которой в то время насчитывалось 29 тысяч сотрудников. В частности, готовил компанию к приватизации, руководил процессом финансовой реструктуризации ее долгов.
Напомним, Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете ПАО "Укрпочта" 10 октября. "Укрпочта" стала третьей компанией, которая получила наблюдательный совет после переформатирования Номинационного Комитета.
Пять независимых членов наблюдательного совета были отобраны из двадцати кандидатов-финалистов. Отбор независимых членов наблюдательного совета осуществляла профессиональная рекрутинговая компания Amrop.
Экономическая правда
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