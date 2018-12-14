Все разделы
Укр / Рус

В Швейцарии построят первый европейский Hyperloop

Пятница, 14 декабря 2018, 15:25

Швейцария получит первый в Европе испытательный трек Hyperloop. Он будет использоваться для исследований в области сверхскоростного вакуумного наземного транспорта.

Об этом сообщает The Local.

Проект будет реализован в коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале. Он находится в ведении некоммерческого исследовательского учреждения EuroTube в партнерстве с Швейцарскими федеральными железными дорогами.

 

Строительство трассы длиной в три километра должно начаться во второй половине 2019 года. Испытательный трек, предназначенный для перевозки грузов, но не людей, будет похож на большую вакуумную трубу.

Теоретически капсулы в трубе могут перемещаться со скоростью до 1100 км в час, но максимальная скорость на участке Вале будет 900 км в час.

Авторы проекта отмечают, что вакуумные условия в трубе позволяют перемещаться не только очень быстро, но и весьма энергоэффективно.

Концепция транспорта с воздушным давлением далеко не нова, но набирает обороты с тех пор, как предприниматель и изобретатель Илон Маск разработал концепцию Hyperloop Alpha для сверхбыстрого поезда с вакуумной и магнитной левитацией.

Маск и его инженеры опубликовали документацию о том, как проект может работать, а потом попросили других исследователей развить эту идею.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Швейцария

powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд Швейцарии принял решение в пользу "Укрнафты" по иску России 24 октября 2018, 12:50
Швейцарская компания стала совладельцем банка в Украине 25 сентября 2018, 15:20
Швейцарцы на референдуме отдали приоритет велосипедным дорогам 24 сентября 2018, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте