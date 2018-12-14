Запущена интерактивная карта, которая поможет бороться с нелегальными АЗС

Нефтегазовая Ассоциация Украины и Государственная Фискальная Служба представили интерактивную карту выявления мест торговли нефтепродуктами с признаками нарушения законодательства.

Об этом сообщается на сайте НАУ.

Карта доступна по адресу https://perevirazs.info/

Ее создание стало шагом на пути к детенизации рынка благодаря приобщению к этому процессу общества. Потребители, представители СМИ, общественные активисты смогут самостоятельно информировать ГФС и другие органы власти о местах расположения нелегальных заправок, отмечая их на карте.

По данным НАУ, пока на топливном рынке Украины сложилась катастрофическая ситуация, которой не было с 90-х годов. В стране нелегально работает более 1500 заправок и их количество постоянно растет.

Объем реализации топлива через такие заправки в 2018 году превышает 1.2 млн. тонн горючего, а в 2019 прогнозируется в объеме 1,5 млн. тонн. Теневой рынок составляет 30-50% в зависимости от региона и вида топлива, и этот процент стремительно растет.

Прогнозируемые потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составят около 10 млрд. гривень. По оценкам экспертов, совокупный доход нелегальных заправок в год составляет около 80 млн. долларов.

ГФС уже разработала план мероприятий по противодействию теневому рынку топлива, который предусматривает создание рабочих групп по отработке объектов торговли горючим, проведение фактических проверок сетей АЗС по выявлению нарушений налогового законодательства, установление мест нахождения нелегальных автозаправочных пунктов.

Как сообщалось ранее, теневой рынок дизельного топлива в Украине составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа достиг отметки 30-50% в зависимости от региона.

Экономическая правда