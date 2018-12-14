Полиция задержала банду кибермошенников

Полиция ликвидировала деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи и действовала в нескольких областях Украины.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На территории шести регионов страны была проведена спецоперация по задержанию участников организованной преступной группы мошенников. Установлено, что в результате их деятельности граждане потеряли более 20 млн гривен. Окончательная сумма ущерба устанавливается. 7 участников этой преступной группы арестованы и им объявлено о подозрении. Среди них и организатор - 34-летний киевлянин", - заявили в полиции.

Указывается, что участники группы создали в Интернете веб-ресурс, нацеленный на завладение средствами участников финансовых операций.

"Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках", - рассказали в полиции.

Отмечается, что злоумышленники "побудили потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель - завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг".

"Участники группы организовали деятельность офисов для "операторов", "технических работников" и "брокеров". Такие офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области", - сообщила полиция, указав, что на территории 5 областей было проведено 26 обысков.

Продолжается досудебное расследование начато по ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как известно, 11 декабря в полиции сообщили, что киберполиция прекратила деятельность фиктивной финансовой онлайн-биржи.

Украинская правда