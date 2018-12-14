Компания Фирташа оспорит решение о возврате государству ЗТМК

Кипрская компания Tolexis Trading Limited, входящая в группу Дмитрия Фирташа, намерена оспаривать в украинских и международных судах решение о возвращении государству Запорожского титано-магниевого комбината.

Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF.

В компании заявили, что категорически не согласны с решением апелляционного суда по поводу расторжения договора Фонда госимущества Украины с компанией Tolexis Trading Limited об учреждении ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат". Решение назвали политически мотивированным, беспочвенным и полностью нивелирующим законные права Tolexis Trading Limited как инвестора.

"Как инвестор Tolexis Trading Limited полностью выполнила свои обязательства, проинвестировав 110 миллионов долларов в ЗТМК взамен на 49% уставного капитала комбината", - утверждает компания.

"За период с 2013 ЗТМК получило более 480 млн гривен чистой прибыли, а государство – более 135 млн гривен дивидендов. При этом, сам учредитель ЗТМК – компания Tolexis Trading Limited приняла решение не выплачивать себе дивиденды, а направила их на поддержание операционной деятельности предприятия", - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, 12 декабря суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

В 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие "ЗТМК" стало обществом с ограниченной ответственностью.

Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении ДП "ЗТМК".

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

При этом, на модернизацию производства было направлено лишь 20 млн грн.

Напомним, 23 сентября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и в сотрудничестве со Службой безопасности по подозрению в растрате 492 миллионов гривен задержали Владимира Сивака директора Запорожского титано-магниевого комбината.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Фирташу Group DF компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн.

Однако Сивак перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц.

Cоломенский районный суд Киева 26 сентября избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 56 дней с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 762 грн, на следующий день он вышел под залог.

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.

Экономическая правда