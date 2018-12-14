"Укрзализниця" будет покупать дизтопливо по рыночной цене

Цена за 32 тысячи тонн дизельного топлива, которая сформировалась во время последних аукционов на Prozorro, будет снижена.

Об этом сообщает пресс-служба ПАТ "Укрзализныця".

Как отмечается, такая возможность предусмотрена законом "О публичных закупках" и договором, который используется при поставке дизельного топлива.

12 декабря 2018 по результатам торгов в системе ProZorro определены победители трех тендеров на закупку 32 тыс тонн дизтоплива с применением формульного расчета его стоимости. Победителями стали ООО "Анвитрейд" (на 12 тыс. тонн), ООО "Фирма ФИДЕ" (на 10 тыс. тонн) и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" (на 10 тыс. тонн).

Эти три тендера на закупку 32 тыс тонн дизельного топлива были объявлены еще 19 октября этого года.

Предполагалось, что свои предложения участники будут предоставлять до 20 ноября. Ожидаемая стоимость при этом была установлена ​​на уровне 34,8 тысячи грн за тонну, что вполне соответствовало тогдашнему уровню рыночных цен.

Когда цены начали снижаться, Укрзализныця также снижала ожидаемую стоимость. Последний раз это произошло 15 ноября 2018, когда цену установили на уровне 32 500 грн за тонну с тем, чтобы продолжить анализировать динамику цен и установить окончательную цену ближе к дате тендера.

Впрочем, 15 ноября, в последний день подачи жалоб, процедура была оспорена в АМКУ. Законодательство Украины запрещает вносить изменения в тендерную документацию при обжаловании. Рассмотрение жалобы состоялось 30 ноября 2018, ее не было удовлетворено.

Чтобы избежать вероятности представление следующих жалоб, Укрзализныця уже не переносила дату подачи предложений и не вносила никаких изменений. При этом ожидалось, что во время аукционов участники будут снижать цену до актуального рыночного уровня.

По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, за последний год компании удалось осуществить ряд шагов, которые не позволили делать Укрзализныцю заложником заговоров и схем в вопросе закупки горючего.

"Системообразующим для нас здесь является переход на формульное ценообразование. Впрочем, компания все равно постоянно сталкивается с попытками блокировки или обжалования закупочных процедур, в том числе и через Антимонопольный комитет, со стороны недобросовестных поставщиков, которых не устраивают прозрачные, понятные, а главное, предсказуемые правила игры", - отметил он.

Кроме того, руководитель Укрзализныци поручил провести служебное расследование действий должностных лиц общества на предмет наличия нарушений законодательства или признаков злоупотребления.

Ранее сообщалось, что "УЗ" закупила топливо по завышенным ценам.



Экономическая правда