Гривня на межбанке ослабла
14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,80 - 27,84 гривни;
Евро - 31,39 - 31,43 гривни;
Российский рубль - 0,4179 - 0,4188 гривни.
Напомним, 13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.
На закрытии межбанка котировки установились на уровне 27,74 - 27,78 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 27,86 гривни.
Экономическая правда
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