На покупку украинского ВТБ претендуют три банка — росСМИ

На покупку активов и обязательств украинской дочки российского ВТБ претендуют ПУМБ, "Альфа-банк" и "ТАСкомбанк".

Об этом пишет Коммерсант.

"ВТБ Банк" был признан неплатежеспособным в конце ноября. По результатам конкурса победителю могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или продан весь банк.

В перечне НБУ, по данным издания, претендентами на покупку значатся "Универсал-банк", "Кредобанк", "Мотор-банк", ТАСкомбанк, ПУМБ, "Альфа-банк", "Асвио-банк", КИБ.

Собеседники, близкие к НБУ, уточняют, что реальные заявки подали ПУМБ, "Альфа-банк", "ТАСкомбанк". Эту информацию подтвердили несколько источников, близких к банкам.

ПУМБ принадлежит Ринату Ахметову, "ТАСкомбанк" — Сергею Тигипко. Украинский "Альфа-банк" входит в "Альфа-Групп", которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк.

По информации издания, никто из инвесторов не рассматривает вариант покупки всего банка. О результатах конкурса будет объявлено в ближайшее время.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

Читайте также: "Денег нет, но вы держитесь": что происходит с российским ВТБ банком