Европарламент одобрил соглашение о зоне свободной торговли ЕС с Японией
Европарламент одобрил соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Европейским Союзом и Японией. Соглашение должно вступить в силу 1 февраля 2019 года.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.
"Будущая зона свободной торговли - самая большая, в которой когда-либо принимал участие Европейский Союз. Наши компании, аграрии, провайдеры услуг и другие фирмы получат четкие преимущества", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Отмечается, что соглашение о ЗСТ позволит отменить 10-процентные пошлины на японские автомобили и пошлины в 3% на большинство автозапчастей.
В то же время Япония должна пошлину на ввоз сыров (сейчас - около 30%) и вин (около 15%) из стран ЕС.
Япония - второй важнейший торговый партнер Евросоюза в Азии после Китая. В 2017 году объем торговли между ЕС и Японией составил около 129 млрд евро.
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