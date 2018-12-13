Европарламент одобрил соглашение о зоне свободной торговли ЕС с Японией

Европарламент одобрил соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Европейским Союзом и Японией. Соглашение должно вступить в силу 1 февраля 2019 года.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

"Будущая зона свободной торговли - самая большая, в которой когда-либо принимал участие Европейский Союз. Наши компании, аграрии, провайдеры услуг и другие фирмы получат четкие преимущества", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Отмечается, что соглашение о ЗСТ позволит отменить 10-процентные пошлины на японские автомобили и пошлины в 3% на большинство автозапчастей.

В то же время Япония должна пошлину на ввоз сыров (сейчас - около 30%) и вин (около 15%) из стран ЕС.

Япония - второй важнейший торговый партнер Евросоюза в Азии после Китая. В 2017 году объем торговли между ЕС и Японией составил около 129 млрд евро.

Украинская правда