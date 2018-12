Tesla в 2019 представит пикап

Компания Tesla планирует показать прототип электрического пикапа в следующем году.

Об этом на своей странице в Twitter написал основатель компании Илон Маск.

Love that people are buying a Tesla for the product itself, even if they don’t believe in climate change.



Not everyone can be convinced about global warming, but if an electric car is simply the best product, they don’t need to be. https://t.co/DGjMcbYGBj