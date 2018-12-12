В Кабмине опровергли блокирование разделения "Укрнафты"
В Кабинете министров опровергли блокирование разделения "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским.
Об этом сообщает пресс-служба министра Кабинета министров Александра Саенко.
"Обращаем ваше внимание на то, что никаких писем, о которых идет речь в вашем материале, от головы ПАО "Укрнафта" Марка Роллинса Служба министра Кабинета министров Украины Александра Саенко и лично министр не получали", - говорится в сообщении.
"Также подобных поручений не поступало от вице-премьер-министра Владимира Кистиона ни к министру лично, ни к его службе", - отметили в ведомстве.
Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что акционеры ПАО "Укрнафта" пришли к единому знаменателю о способе раздела общего бизнеса в рамках этой компании, но не могут получить соответствующее одобрение от Кабмина.
Как отмечалось, "Укрнафта" обращалась в Кабмин еще 10 октября с письмом, но не получила ответа. Тогда глава направил повторный запрос, чтобы подтвердить отсутствие необходимости согласования правительством передачи ООО газодобывающих активов.
Экономическая правда
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