В Кабмине опровергли блокирование разделения "Укрнафты"

В Кабинете министров опровергли блокирование разделения "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским.

Об этом сообщает пресс-служба министра Кабинета министров Александра Саенко.

"Обращаем ваше внимание на то, что никаких писем, о которых идет речь в вашем материале, от головы ПАО "Укрнафта" Марка Роллинса Служба министра Кабинета министров Украины Александра Саенко и лично министр не получали", - говорится в сообщении.

"Также подобных поручений не поступало от вице-премьер-министра Владимира Кистиона ни к министру лично, ни к его службе", - отметили в ведомстве.

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что акционеры ПАО "Укрнафта" пришли к единому знаменателю о способе раздела общего бизнеса в рамках этой компании, но не могут получить соответствующее одобрение от Кабмина.

Как отмечалось, "Укрнафта" обращалась в Кабмин еще 10 октября с письмом, но не получила ответа. Тогда глава направил повторный запрос, чтобы подтвердить отсутствие необходимости согласования правительством передачи ООО газодобывающих активов.

Экономическая правда