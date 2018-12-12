В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы

"Приватбанк" открыл свои банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро: "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальная".

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Сегодня на этих станциях работают банкоматы "Приватбанка" и 9 терминалов самообслуживания, которые позволяют совершать платежи и любые другие банковские операции", — говорится в сообщении банка.

До конца текущего года на 47 станциях метро "Приватбанк" установит 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания. Соответствующее соглашение банк подписал с КП "Киевский метрополитен".

"Мы вместе с руководством метрополитена надеемся завершить оборудование банковскими комплексами всех крупнейших станций подземки до нового года", — отметил руководитель направления "Розничный бизнес" Приватбанка Алексей Шабан.

В госбанке отмечают, что реализация проекта по установке сети в столичном метро заняла больше года.

Напомним, что ранее в столичном метрополитене находились банкоматы банка "Хрещатик", который обанкротился в начале 2016 года.

В июне 2016 года комиссия Киевсовета поручила департаменту по вопросам собственности КГГА расторгнуть с банком "Хрещатик" договоры аренды мест для установки банкоматов в Киевском метрополитене. К августу 2016 года территория для установки банкоматов была освобождена и был объявлен конкурс.

В нем приняли участие Приватбанк и Ощадбанк.

Экономическая правда