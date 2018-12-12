НАБУ добилась признания недействительным договора поставки угля госкомпанией

Договор, по которому государственная угольная компания "Краснолиманская" поставила более 65 тыс. тонн угля коммерческой компании "Торговый Дом-ресурс" по заниженной цене, признан недействительным.

Такое решение 10 декабря 2018 принял Восточный апелляционный хозяйственный суд по иску Национального антикоррупционного бюро Украины, говорится в сообщении бюро.

Соответствующее соглашение является предметом досудебного расследования детективов Национального бюро. В рамках уголовного производства исследуется законность оснований поставки ГП "УК "Краснолиманская" в течение 2015 года 65128 тонн угля марки Г (0-100) компании "Торговый Дом-ресурс" по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Как выяснило следствие, ООО "Торговый Дом-ресурс" поставило это же уголь, но уже по рыночной цене, ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций принадлежат государству).

Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и стоило интересам государства, по версии следствия, 24 млн грн. Это - сумма, которую недополучила компания "Краснолиманская" из-за продажи более 65 тыс. тонн угля по заниженной цене.

В мае 2018 года на основании материалов предварительного расследования Национальное бюро подало иск о признании недействительным указанного договора между ГП "УК "Краснолиманская" и ООО "Торговый Дом-ресурс".

В июле этого же года Хозяйственный суд Харьковской области НАБУ в удовлетворении иска отказал.

Зато Восточный апелляционный суд не только отклонил это решение, но и принял новое, которым удовлетворил иск НАБУ и признал недействительным договор поставки угля, заключенный между ООО "УК "Краснолиманская" и ООО "Торговый Дом-ресурс". Это решение уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к причинению убытков ГП "Укркосмос" на 8 миллионов 245 тысяч долларов.