Сотрудникам Приватбанка запретили переманивать клиентов "Укрпошты"

Приватбанк пообещал "Укрпоште" разобраться со своими сотрудниками, которые в Черновцах призывали пользоваться услугами банка для получения пенсий, поскольку "Укрпошта прекращает их доставку".

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в Facebook.

"Руководство Приватбанка решительно осуждает использование недостоверной информации, которая может привести к негативным последствиям других бизнес и государственных учреждений, особенно в условиях военного времени", - написал он.

По словам Смелянского, ПриватБанк взял на себя обязательства в трехдневный срок провести среди своих сотрудников инструктаж о недопустимости использования подобной информации для привлечения клиентов.

"Меры дисциплинарного характера будут приняты к соответствующим работникам. Дополнительно, будет запрещена материальная или иная мотивация работников ПАО Укрпошта (почтальонов и операторов) с целью перевода текущих клиентов ПАО Укрпошта на обслуживание в ПриватБанк", - написал Смелянский.

Гендиректор "Укрпошты" также добавил, что учреждения продолжат свое сотрудничество.

10 декабря Смелянский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию листовки, в которой банк призывает пользоваться его услугами для получения пенсий, поскольку "Укрпошта прекращает доставку пенсий" с 1 января 2019 года. По словам гендиректора почтового оператора, фото было сделано жителем Черновцов.

Из-за возникшего инцидента Смелянский пригрозил отключить терминалы ПриватБанка в сети Укрпошты.

Ранее он заявил, что "Укрпошта" сможет сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

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