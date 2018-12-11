Парламент Литвы призвал к новым санкциям против РФ и отключению от SWIFT

Парламент Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой предлагает расширить санкции против России после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива.

За резолюцию проголосовали 79 депутатов, двое воздержались, против не было ни одного голоса, пишет "Европейская правда".

"Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям", - говорится в сообщении парламента.

Резолюция отмечает, что Россия перешла "красные линии" во время нападения в Керченском проливе.

"Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна сделать Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций", - отмечается в документе.

В резолюции предлагается выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом переходит к ООН; оккупированные Россией территории Украины передаются под управление миротворческой миссии ООН; освобождение всех заключенных украинских граждан - как политических заключенных, так и военнопленных.

"Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT", - говорится в резолюции.

Напомним, Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Украинская правда