Украина должна производить готовую продукцию, а не быть сырьевой страной - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о планах локализации украинского производства.

Об этом он рассказал во время форума "Новая индустриализация. Совместные действия правительства и бизнеса".

По его словам, в этом году Украина собрала рекордный урожай зерна - 70 млн тонн. Однако в планах правительства не только экспорт продукции, но и локализация производства.

"Нам следует начать локализацию украинской продукции. Мы не должны быть только сырьевым типом", - подчеркнул премьер.

По его словам все международные контракты, которые заключает Украина, предусматривают локализацию. Так, например, контракт General Electric по "Укрзализныци" предусматривает локализацию на 40%.

"Все наши проекты на будущее будут предусматривать единственное требование - локализацию внутри страны", - отметил он.

Напомним, Крюковский завод и General Electric договорились о локализации.

Также один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков "PepsiCo Украина" рассматривает возможность локализации производства чипсов ТМ Lay's.

Экономическая правда