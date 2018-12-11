Украина должна производить готовую продукцию, а не быть сырьевой страной - Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о планах локализации украинского производства.
Об этом он рассказал во время форума "Новая индустриализация. Совместные действия правительства и бизнеса".
По его словам, в этом году Украина собрала рекордный урожай зерна - 70 млн тонн. Однако в планах правительства не только экспорт продукции, но и локализация производства.
"Нам следует начать локализацию украинской продукции. Мы не должны быть только сырьевым типом", - подчеркнул премьер.
По его словам все международные контракты, которые заключает Украина, предусматривают локализацию. Так, например, контракт General Electric по "Укрзализныци" предусматривает локализацию на 40%.
"Все наши проекты на будущее будут предусматривать единственное требование - локализацию внутри страны", - отметил он.
Напомним, Крюковский завод и General Electric договорились о локализации.
Также один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков "PepsiCo Украина" рассматривает возможность локализации производства чипсов ТМ Lay's.
Экономическая правда
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