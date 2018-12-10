Депутаты предлагают освободить от налогов некоторые "евробляхы"

Группа нардепов зарегистрировала законопроекты об освобождении от административной ответственности и уплаты налогов волонтеров, которые ввозили авто на иностранной регистрации для передачи военным на Донбасс.

Соответствующие законопроекты №9382 и №9383 о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы опубликованы на сайте Верховной Рады, сообщает "Укринформ".

"Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса освобождения волонтеров от административной ответственности и от уплаты соответствующих таможенных, налоговых и других платежей за транспортные средства, в отношении которых не были соблюдены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, которыми такие волонтеры фактически не обладают и не распоряжаются в связи с передачей этих транспортных средств военным, защищающим Украину... в Донецкой и Луганской областях", - говорится в пояснительных записках к законопроектам.

Предлагается также освободить от таможенных, налоговых и других платежей подразделения военных формирований, которым были переданы машины на иностранной регистрации.

Кроме того, транспортные средства, конфискованные по статьям 470 и 481 Таможенного кодекса, предлагается передавать подразделениям, которые принимают непосредственное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

Вместе с тем при растаможивании и регистрации "евроблях" такие подразделения предлагают освобождать от уплаты налоговых, таможенных и других платежей.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

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Украинская правда