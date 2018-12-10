Uber выходит на IPO

На прошлой неделе компания Uber Technologies Inc. официально подала документы на регистрацию IPO.

Об этом сообщает Liga.net.

Руководство компании еще недавно говорило, что планирует продать акции компании на рынке только во втором полугодии 2019 года.

Основной конкурент Uber в США Lyft Inc. также направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам заявку на IPO. Компания планирует провести листинг в марте-апреле.

Доля Uber на американском рынке такси составляет 69%, Lyft - 28%.

В третьем квартале 2018 года Uber получила убыток в 1,07 млрд долларов. При этом, по сравнению с предыдущим кварталом, выручка увеличилась на 38%, до 2,95 млрд долларов. По мнению аналитиков, выход на прибыльный уровень состоится не раньше, чем через три года.

Lyft получила выручку в размере 563 млн долларов в третьем квартале 2018 года, чистый убыток компании был 254 млн долларов.

Инвестиционная компания Goldman Sachs Group Inc. и банковский холдинг Morgan Stanley оценили стоимость транспортной компании Uber Technologies Inc. в 120 млрд долларов.

Напомним, Uber планирует запустить доставку еды дронами до 2021 года.