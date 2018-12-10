Канадцы заинтересованы в поставке локомотивов "Укрзализныце" — Омелян
Канадская компания Bombardier Transportation готова принять участие в конкурсе на поставку электровозов для АО "Укрзализныця".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Все ждут тендер УЗ, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов - дальше тянуть некуда", - отметил министр.
В сентябре замминистра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, что в конкурсе на поставку электровозов для Украины поучаствуют Alstom и CRRC.
До конца года правительство должно объявить о стратегическом партнерство либо с китайской CRRC, либо с Alstom. "Так же, как с General Electric. Будет конкурс между двумя компаниями, и победит сильнейший", - сообщил замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.
20 сентября "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании с Alstom и CRRC.
Позже и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что, помимо Alstom и CRRC, которые рассматриваются как основные претенденты на поставку локомотивов, вероятны сделки еще с несколькими производителями, в частности, с Siemens и Skoda.
Планируется поставка электровозов как для грузового, так и для пассажирского сообщения.
Сейчас доля электрифицированных путей "Укрзализныци" составляет 47%, при этом парк электровозов насчитывает около 800 единиц, их средний возраст равен 39,2 годам, а изношенность - 92%.
Напомним, 11 сентября в порт города Черноморск прибыл первый локомотив, произведенный американской компанией GE Transportation.
Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric
Экономическая правда
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